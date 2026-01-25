Roma Milan, Allegri ha sciolto i dubbi: ecco chi ci sarà al fianco di Leao per la sfida ai giallorossi

Roma Milan, Allegri ha scelto il tandem d’attacco per l’importante sfida contro i giallorossi: con Leao ci sarà…

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Roma di Gasperini, Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la coppia d’attacco titolare del Milan sarà composta da Christopher Nkunku e Rafael Leao. Durante la rifinitura a Milanello, i due sono stati testati insieme: al francese toccherà il compito di agire da riferimento centrale, mentre il numero 10 avrà la libertà di svariare su tutto il fronte offensivo, con licenza di colpire dalla sua zona preferita, la corsia mancina. In panchina siederanno inizialmente Pulisic e Fullkrug, pronti a cambiare il match a gara in corso.

Il piano tattico di Allegri è chiaro: sfruttare la catena di sinistra formata da Leao, Bartesaghi e Rabiot per mettere in crisi la retroguardia giallorossa. Al portoghese verrà chiesto un sacrificio supplementare: dare profondità alla manovra per impedire alla squadra di Gasperini di alzare troppo il baricentro e schiacciare i rossoneri nella propria metà campo. Nonostante un leggero fastidio fisico, Leao resta l’uomo più atteso. «Leao ha un’infiammazione che gli dà un dolore minimo all’adduttore e al pube, ma che domenica non gli ha impedito di disputare una buona prestazione», ha dichiarato il tecnico in conferenza, rassicurando i tifosi sulle condizioni del suo fuoriclasse.

Roma Milan, le sostituzioni come arma tattica per il finale

Allegri sa bene che le partite si vincono spesso nella mezz’ora finale e per questo punta forte sulla qualità dei suoi ricambi. Con quattro elementi offensivi di alto livello a disposizione, l’allenatore livornese ha la possibilità di stravolgere l’attacco a seconda dell’andamento del match. «Negli ultimi trenta minuti si decidono le partite», ha ribadito l’allenatore, sottolineando l’importanza di avere gente come Fullkrug e Pulisic fresca e motivata a partita in corso. Il Milan si presenta all’Olimpico con una strategia ben definita: colpire subito con la velocità e gestire le energie per il colpo di grazia finale.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: I retroscena del rinnovo di Maignan. Capitolo Gila, i contatti vanno avanti