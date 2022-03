Roma Femminile, Ceasar: «Contro il Milan l’importante era non perdere»

Camelia Ceasar, portiere della Roma Femminile, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Milan nel post-partita: le sue parole

Intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti, Camelia Ceasar, portiere della Roma Femminile, ha commentato in questi termini il pareggio ottenuto contro le ragazze di Ganz:

«Chiaramente il nostro obiettivo oggi era vincere la partita e abbiamo avuto tante occasioni per farlo, purtroppo abbiamo peccato di cinismo. La cosa importante tuttavia era non perdere perchè in questo modo rimaniamo tutti vicini in classifica. Ringrazio i nostri tifosi, sono eccezionali».