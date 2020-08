Rodriguez difende Giampaolo: «Al Milan ha avuto poco tempo»

Ricardo Rodriguez difende il suo nuovo allenatore Marco Giampaolo dopo l’esperienza comune vissuta al Milan in passato

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione da nuovo giocatore del Torino, Ricardo Rodriguez ha così parlato della propria voglia di fare bene in granata: «Grazie a voi per essere presenti e grazie al direttore per le parole. Ho scelto il Torino nonostante avessi altre offerte perchè sono coloro che mi hanno cercato di più. E poi mi trovo bene in Italia, vista la mia esperienza al Milan. Sono felice di essere qui e voglio dare il meglio».

SU GIAMPAOLO – «Conosce le mie qualità, mi ha voluto qui, sono fiducioso perché so quello che vuole da me. Penso di aver già mostrato le mie qualità ma lo voglio fare anche qui. Voglio giocare tanto, fare bene e aiutare anche i più giovani. A lui piace che le sue squadre propongano calcio e mantengano il possesso palla. Ha grande competenza e ha fatto molto bene alla Sampdoria. Nel Milan ha avuto poco tempo, ma è un allenatore forte».