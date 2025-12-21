Rocchi parla così del Var: dalle “sviste” al suo impatto sul gioco: ecco le parole del designatore arbitrale

Rocchi, designatore arbitrale, ha parlato così alla Rai sul Var: dalle “sviste” fino al suo impatto in campo. Ecco le sue parole

Nella giornata odierna, Gianluca Rocchi ha preso la parola su Rai 2 per fare il punto sulla situazione arbitrale della stagione 2025/26. Il responsabile delle designazioni ha sottolineato come il VAR rappresenti un fondamentale strumento di giustizia sportiva, pur evidenziando una criticità crescente: l’eccessiva pretesa di infallibilità da parte di tifosi e addetti ai lavori. Secondo Rocchi, sebbene la tecnologia abbia abbattuto drasticamente la percentuale di errore (riducendo di circa il 90% le sviste rispetto al passato), l’essere umano resta al centro del processo decisionale, portando con sé un margine di errore ineliminabile.

L’analisi di Rocchi arriva in un momento cruciale del campionato, dove ogni episodio può spostare gli equilibri della classifica. Per una squadra come il Milan, che sotto la guida di Massimiliano Allegri fa della solidità e della cura dei dettagli il proprio mantra, la chiarezza nell’applicazione del regolamento diventa vitale. Il tecnico livornese, spesso pragmatico nel giudicare gli episodi da campo, sa bene quanto una decisione corretta o una revisione al monitor possano incidere sull’andamento di una partita e sulla gestione nervosa dei propri calciatori durante i novanta minuti.

Rocchi, Limiti tecnologici e l’impatto sul gioco

Il designatore ha poi smentito l’ipotesi di un “abuso” dello strumento, ammettendo tuttavia che esistono ancora dei margini di miglioramento. Per il Milan di Allegri, che punta molto sulla fase difensiva e sui contatti fisici in area, comprendere il metro di giudizio del VAR è fondamentale per evitare sanzioni pesanti. La sfida per gli arbitri resta quella di bilanciare l’uso della tecnologia senza snaturare il ritmo della gara, garantendo quella “quasi perfezione” che Rocchi promette, pur ribadendo che l’errore umano non potrà mai essere cancellato del tutto dal mondo del calcio.