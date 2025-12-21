Pellegatti parla così della sfida tra Milan e Como giocata in Australia. Il giornalista svela chi ha spinto per la lunga trasferta

Pellegatti, sul suo canale Youtube, parla così del match tra Milan e Como che sarà giocato a Perth, in Australia: le sue parole

Il caso della trasferta a Perth continua a scuotere l’ambiente Milan, alimentando polemiche che sembrano non trovare fine. Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha espresso una dura critica sulla gestione dell’evento, sottolineando come, a un solo mese dalla data prevista, regni ancora l’incertezza più assoluta. Secondo quanto riferito dal giornalista, il Como nega di aver ricevuto conferme ufficiali, evidenziando un corto circuito comunicativo che mette a rischio l’immagine internazionale del calcio italiano, proprio mentre si tenta di promuoverlo all’estero.

Al centro della contestazione ci sono i vertici societari di via Aldo Rossi. Pellegatti ha puntato il dito direttamente contro il Presidente Paolo Scaroni e l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, indicandoli come i principali promotori di un’iniziativa che non godrebbe del supporto di nessun altro attore coinvolto. Se la dirigenza preme per lo sbarco in Australia, l’area tecnica e lo spogliatoio sembrano essere di parere opposto, con Massimiliano Allegri che preferirebbe certamente evitare un viaggio transoceanico così logorante nel pieno degli impegni stagionali.

Pellegatti, Spogliatoio e Lega contro il viaggio in Australia

Secondo le indiscrezioni raccolte dal cronista, né lo staff tecnico né i calciatori avrebbero alcuna intenzione di affrontare le ore di volo necessarie per raggiungere Perth. Anche la Lega Serie A si troverebbe in una posizione scomoda, cercando di “salvare la faccia” dopo essere stata trascinata nel progetto dalla spinta insistente del club rossonero. Quella che doveva essere una vetrina prestigiosa rischia di trasformarsi in un autogol logistico, proprio mentre la squadra avrebbe bisogno di serenità per seguire le direttive tattiche di Allegri.