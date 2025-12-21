Mercato Milan, occasione Ake in difesa? L’esubero del City intriga il Diavolo: affare possibile con questa formula

Mercato Milan, clamorosa occasione Ake per la difesa in vista di gennaio: l’esubero del Manchester City può arrivare in prestito

Il mercato del Milan non si esaurirà con il solo innesto di Niclas Füllkrug. Se l’attacco è ormai sistemato, Massimiliano Allegri ha alzato la voce per ottenere un puntello difensivo che unisca esperienza internazionale e versatilità tattica. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, il tecnico cerca un elemento capace di interpretare sia il ruolo di centrale puro che quello di “braccetto” in una linea a tre.

La strategia: Tra sogni proibiti e realtà low cost

La ricerca del difensore è influenzata da due fattori divergenti: le richieste tecniche dell’allenatore e i rigidi paletti finanziari della proprietà:

Il naufragio del ritorno di Thiago Silva: Il livornese avrebbe riabbracciato volentieri il campione brasiliano, ma la dirigenza ha opposto un netto rifiuto. I dubbi sull’età del giocatore hanno spinto il club a virare altrove, permettendo al Porto di chiudere l’affare.

La formula RedBird: Igli Tare ha il mandato di operare esclusivamente con soluzioni a basso impatto immediato. L'obiettivo è un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetta di rinforzare la rosa senza appesantire il bilancio della stagione in corso.

Mercato Milan, l’occasione Nathan Aké

In questo contesto di “opportunismo di mercato”, il nome caldo è quello di Nathan Aké. Il trentenne olandese è finito ai margini del progetto di Pep Guardiola al Manchester City, collezionando appena 752 minuti in stagione.