Mercato Milan, la lista di Tare si allunga: nuova idea nelle ultime ore, è stato proposto in prestito

Mercato Milan, per il reparto difensivo la lista di Igli Tare si allunga: nelle ultime ore è stato proposto anche Aké del Manchester City

Il mercato del Milan non si fermerà all’imminente arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Massimiliano Allegri ha espresso chiaramente la necessità di un rinforzo in difesa che porti esperienza e, soprattutto, duttilità tattica.

Mercato Milan, l’identikit di Allegri e il “No” a Thiago Silva

Il tecnico livornese cerca un profilo capace di agire sia come centrale in una difesa a quattro, sia come “braccetto” in un’eventuale linea a tre.

Il sogno sfumato: La prima scelta di Allegri era il grande ex Thiago Silva . Tuttavia, la società ha preferito non procedere con l’operazione (anche per motivi anagrafici, con il brasiliano che ha poi firmato per il Porto).

La linea societaria: RedBird e Igli Tare sono disposti ad accontentare il mister solo a fronte di un'operazione low cost, preferibilmente un prestito con diritto di riscatto che non appesantisca il bilancio immediato.

Suggestione Nathan Aké dal City

In questo scenario, tra i vari profili che potrebbero essere proposti al DS Tare, spicca il nome di Nathan Aké. Il difensore olandese del Manchester City, trent’anni a febbraio, sta trovando poco spazio sotto la gestione Guardiola (solo 752 minuti giocati finora) e sarebbe desideroso di una nuova sfida per non perdere il treno del Mondiale 2026.