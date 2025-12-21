Mercato Milan, semaforo verde: Fullkrug atteso a Milano prima di Capodanno. I termini dell’operazione

Mercato Milan, Matteo Moretto conferma l’imminente semaforo verde per l’arrivo di Fullkrug la settimana prossima a Milano

Il Milan ha rotto gli indugi per l’attacco. Come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto nell’ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’operazione per portare Niclas Füllkrug in rossonero è ormai in dirittura d’arrivo. La trattativa con il West Ham ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime 48 ore e, salvo clamorosi colpi di scena, verrà formalizzata nei primi giorni della prossima settimana.

Mercato Milan, i dettagli del colpo di Igli Tare

Il direttore sportivo rossonero ha lavorato nell’ombra per settimane, individuando nel centravanti tedesco il profilo perfetto per sostituire l’infortunato Santiago Gimenez e dare a Massimiliano Allegri quella fisicità che mancava nel reparto avanzato.

Formula economica: L’accordo si basa su un prestito gratuito di sei mesi (fino al 30 giugno 2026) con un diritto di riscatto fissato tra i 13 e i 15 milioni di euro .

L’accordo si basa su un (fino al 30 giugno 2026) con un fissato tra i . Sacrificio del giocatore: Füllkrug ha dato totale apertura al trasferimento, accettando di ridursi l’ingaggio pur di vestire il rossonero. Per i primi sei mesi percepirà circa 1,5 milioni di euro, con un’opzione per un biennale in caso di riscatto a giugno.

Cronoprogramma dell’arrivo

La volontà del club è chiarissima: avere il giocatore a disposizione di Allegri già per la ripresa degli allenamenti post-natalizi. L’attaccante tedesco è atteso a Milano entro la fine di dicembre per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, diventando ufficialmente il primo rinforzo della sessione invernale 2026.