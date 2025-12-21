Fullkrug regalo di Natale per Allegri: chiusura in 24 ore! Formula e dettagli dell’operazione col West Ham

Fullkrug sarà il regalo di Natale di Allegri: il centravanti tedesco sbarcherà a Milanello entro 24 ore. Tutti i dettagli

Il Milan corre ai ripari dopo l’amara sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana. Igli Tare è pronto a consegnare il primo “regalo” sotto l’albero di Massimiliano Allegri, attingendo direttamente dal mercato londinese. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’operazione per portare Niclas Füllkrug in rossonero è ormai alle battute finali: il via libera definitivo del West Ham è atteso entro le prossime 24 ore.

Fullkrug, la formula: prestito e diritto di riscatto

Il sorpasso decisivo sul Wolfsburg è avvenuto grazie a un’accelerata improvvisa di Tare, che ha accettato le condizioni poste dagli Hammers. L’intesa si basa su un prestito gratuito fino a giugno, con l’inserimento di un diritto di riscatto fissato a 12-13 milioni di euro.

La ferma volontà del “Panzer” tedesco è stata determinante: Füllkrug ha messo il Diavolo in cima alle proprie preferenze, chiedendo espressamente al suo entourage di dare priorità assoluta alla proposta milanista per rilanciarsi dopo un anno e mezzo difficile in Premier League.

I dettagli del contratto e il ruolo di “Roof”

L’accordo tra il Milan e l’agenzia Roof, che cura gli interessi del calciatore, è blindato da circa una settimana. Questi i termini economici:

Fino a giugno 2026: Ingaggio da 1,5 milioni di euro per i restanti sei mesi della stagione.

Ingaggio da per i restanti sei mesi della stagione. Opzione futuro: In caso di esercizio del riscatto in estate, è già pronto un prolungamento biennale con uno stipendio che salirà a circa 3 milioni annui.

La scommessa di Tare

Nonostante i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento recente, Igli Tare è convinto che Füllkrug sia l’uomo giusto per tamponare l’emergenza creata dall’operazione di Santiago Gimenez. Il tedesco è atteso a Milano per le visite mediche prima di Capodanno, con l’obiettivo di essere già a disposizione per la ripresa del campionato.