Riprendono i campionati dilettantistici e giovanili: via libera dal Governo

Il governo ha dato il via libera per la ripresa definitiva del calcio italiano: possono ripartire campionati dilettantistici e giovanili

Il calcio italiano sta per ripartire in tutte le sue componenti. E’ di oggi la notizia del via libera da parte del Governo al documento “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile” predisposto dalla Figc. Viene quindi programmata la ripresa di tutti i campionati e i tornei.

Queste le parole del presidente Gabriele Gravina: «È un risultato importante frutto di un lavoro incessante, conseguito grazie al fattivo contributo della Commissione Medico Scientifica della Federazione e alla disponibilità di tutti i referenti istituzionali. Adesso la base della piramide del calcio, quella dilettantistica e giovanile, potrà presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2020/21».