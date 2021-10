Rio Ave Milan: 1 ottobre 2020, vittoria epica ai rigori dei rossoneri

Rio Ave Milan: i rossoneri battono i portoghesi all’ultimo turno preliminare di Europa League, vincendo 11-10 dopo i calci di rigore

Oggi è il 1 ottobre 2021. Esattamente un anno fa il Milan batte il Rio Ave 11-10 ai calci di rigore dopo una partita infinita e decisa ad oltranza, con doppio errore dal dischetto dei portieri e parata finale dell’ex rossonero Donnarumma su Aderllan Santos.

Il Diavolo si qualifica alla fase a gironi di Europa League. Una partita che segnò il cammino glorioso di Stefano Pioli in campionato. Uno spirito combattivo che ha portato Ibrahimovic e compagni sino al secondo posto in classifica, con qualificazione in Champions.