Rinnovo Tomori, i dettagli sulla trattativa: la volontà del giocatore e l’interesse dell’Aston Villa

2 ore ago

Rinnovo Tomori, la trattativa e i suoi dettagli: ecco la volontà del giocatore e l’interesse dell’Aston Villa. Le ultime

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo il rinnovo di Maignan e punta a blindare il cuore della propria difesa. In primo piano c’è la situazione di Fikayo Tomori, il cui accordo attuale scade nel 2027. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il prolungamento è «ben impostata e in dirittura d’arrivo», con il centrale inglese che si prepara a legarsi ulteriormente ai colori rossoneri. Negli ultimi mesi, il suo profilo era finito nel mirino di diversi club inglesi, con Tottenham e Aston Villa pronti a fare follie per riportarlo in patria.

Tuttavia, la volontà del calciatore è stata decisiva. Tomori non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di un addio, manifestando fin da subito il desiderio di mettere radici a Milano. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’ex Chelsea ha ritrovato centralità e leadership, diventando un perno inamovibile della retroguardia.

Rinnovo Tomori, non c’è solo lui: Loftus-Cheek e i giovani talenti

Il piano di blindatura della dirigenza milanista è però molto più ampio e coinvolge diversi protagonisti. In queste settimane si sta lavorando intensamente anche per il rinnovo di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista è stato oggetto di numerosi sondaggi durante il mercato invernale, con Lazio, Aston Villa e Besiktas che hanno bussato alla porta del Diavolo, ricevendo però un secco rifiuto.

In parallelo, il club guarda al futuro a lunghissima scadenza. Per Davide Bartesaghi, ormai titolare della fascia sinistra, è pronto un nuovo contratto fino al 2031 con un ingaggio triplicato (attualmente percepisce 600 mila euro). Stessa sorte per Strahinja Pavlovic: anche per il difensore serbo si profila un prolungamento fino al 2031, mossa strategica per allontanare le pretendenti e garantire ad Allegri una rosa solida e futuribile.

