Rinnovi Milan, si lavora per i prolungamenti di Tomori e Bartesaghi. Attenzione a Loftus-Cheek e Pavlovic…

Rinnovi Milan, il club rossonero lavora al prolungamento di contratto per Tomori e Bartesaghi. Mentre Loftus-Cheek e Pavlovic…

Dopo aver ufficializzato il fondamentale rinnovo di Mike Maignan, la dirigenza del Milan non ha intenzione di fermarsi. L’edizione odierna di Tuttosport mette in chiaro le priorità del club: «Bartesaghi e Tomori da blindare». Il giovane terzino italiano, ormai diventato un punto fermo nello scacchiere di Massimiliano Allegri sulla fascia sinistra, è il primo della lista. Per lui è già pronto un prolungamento fino al 2031 con un ingaggio che passerà dai 600 mila euro attuali a circa 1,8 milioni di euro, una mossa necessaria per allontanare l’interesse dell’Arsenal.

Parallelamente, procedono spediti i dialoghi con l’entourage di Fikayo Tomori. Nonostante il forte pressing di Tottenham e Aston Villa registrato negli ultimi mesi, la volontà del centrale inglese è sempre stata chiarissima: restare a Milano per continuare a guidare la difesa del Diavolo.

Rinnovi Milan, non solo difesa: Loftus-Cheek e Pavlovic nel futuro rossonero

Il piano di rafforzamento a lungo termine coinvolge anche il centrocampo. Ruben Loftus-Cheek, nonostante i sondaggi invernali di Lazio, Aston Villa e Besiktas, è destinato a prolungare il suo rapporto con il club. La società punta con decisione sulla sua fisicità ed esperienza per mantenere alta la competitività della rosa.

Infine, il Milan guarda al futuro blindando anche Strahinja Pavlovic. Per il difensore serbo si prospetta un contratto a lunghissima scadenza, con un prolungamento fino al 2031. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: costruire uno zoccolo duro di talenti per garantire ad Allegri una squadra solida e competitiva su tutti i fronti per i prossimi anni.

