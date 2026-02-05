Saelemaekers in dubbio, ok Bartesaghi: Leao e Pulisic? Le condizioni dei calciatori verso Pisa Milan

Saelemaekers è ancora da considerare in dubbio per il Pisa. Cosa filtra invece su Bartesaghi, Leao e Pulisic

Il countdown per la sfida contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio, è ufficialmente iniziato nel quartier generale del Milan. Mentre la squadra affina la preparazione sotto lo sguardo attento di Massimiliano Allegri, allenatore dall’indiscussa esperienza e maestro del “corto muso”, l’attenzione dello staff medico è rivolta quasi interamente al recupero di alcuni elementi chiave della rosa rossonera.

Il punto su Saelemaekers e l’ascesa di Athekame

La notizia principale riguarda Alexis Saelemaekers, l’esterno belga tuttofare, prezioso per il suo spirito di sacrificio e la capacità di equilibrare le due fasi di gioco. Il giocatore resta in forte dubbio per l’anticipo di campionato: nonostante i piccoli passi avanti nel recupero, la prudenza regna sovrana a Milanello per evitare ricadute.

Tuttavia, l’eventuale forfait del belga non sembra più agitare i sonni del Diavolo. Il merito è da attribuire a Athekame, il giovane difensore svizzero di grande prospettiva. La sua recente prova convincente ha rassicurato l’ambiente: la fisicità e la pulizia negli interventi mostrate dal classe 2004 offrono ad Allegri una valida alternativa tattica, smorzando l’ansia da emergenza che aveva caratterizzato le ultime sessioni di allenamento.

Il rebus Pulisic e Leao

Discorso diverso, e decisamente più complesso, per le due stelle polari dell’attacco dei rossoneri. Al momento, risulta difficile azzardare previsioni sui tempi di rientro di Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di straordinaria visione di gioco, e di Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di cambiare il volto della gara con i suoi strappi palla al piede. Entrambi sono monitorati quotidianamente, ma la loro presenza contro i toscani rimane un’incognita che verrà sciolta solo nelle ultime ore prima del fischio d’inizio.

Buone notizie per Bartesaghi

Infine, arriva un importante sospiro di sollievo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’allarme legato a Davide Bartesaghi, il promettente terzino mancino cresciuto nel vivaio del club meneghino, sarebbe rientrato. Il problema fisico accusato recentemente si sarebbe rivelato un semplice crampo, escludendo lesioni muscolari. Una notizia fondamentale per la gestione delle forze di Allegri, che potrà contare sulla freschezza del giovane talento per la gara di venerdì.