Rinnovo Saelemaekers, l’esterno belga stoppa la Premier! Intesa col Milan, avviati i dialoghi per il prolungamento del contratto. Ultime

Rinnovo Saelemaekers, il classe ’99 vuole rimanere al Milan nonostante i tanti interessi italiani ed esteri: al via i dialoghi per il prolungamento

L’edizione odierna di Tuttosport ha sganciato una notizia bomba questa mattina, rivelando che Alexis Saelemaekers ha detto no secco alla Premier League. Dopo due stagioni trascorse in prestito, prima con il Bologna e successivamente con la Roma, il duttile esterno belga punta ora a un futuro stabile e duraturo con la maglia rossonera. Un’aspirazione, la sua, che trova pieno appoggio nel nuovo corso del calciomercato Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare.

Il tecnico livornese, noto per la sua pragmatica visione del calcio e la sua capacità di valorizzare i giocatori polivalenti, vede in Saelemaekers una risorsa fondamentale. La duttilità del belga, che può ricoprire con eguale efficacia tutti i ruoli sia sulla fascia destra che su quella sinistra, lo rende un jolly prezioso per gli schemi di Allegri. Una qualità, questa, che ha convinto l’allenatore a porre il suo veto su una possibile cessione, nonostante le numerose offerte e i sondaggi pervenuti per il giocatore.

Infatti, come riportato da Tuttosport, su Saelemaekers non mancano gli estimatori, sia sul territorio nazionale che oltre Manica. In Italia, si registra un sondaggio da parte della Juventus, segno evidente che le sue prestazioni nelle stagioni in prestito non sono passate inosservate. Ma è soprattutto la Premier League a guardare con interesse al calciatore, con club come il Nottingham Forest e l’Aston Villa che si sono mostrati particolarmente interessati. Eppure, nonostante le sirene inglesi e le prospettive economiche allettanti, la volontà di Saelemaekers è chiara e inequivocabile: restare al Milan.

Questa determinazione non è un semplice desiderio, ma una vera e propria speranza di prolungare il suo contratto con il Diavolo. L’obiettivo, per il giocatore e il suo entourage, è quello di sedersi al tavolo delle trattative per un rinnovo contrattuale subito dopo la chiusura del mercato estivo. Questa strategia permetterebbe a Saelemaekers di concentrarsi pienamente sull’inizio della stagione, senza distrazioni legate al suo futuro, per poi discutere il suo legame con il club in un momento di maggiore calma e chiarezza.

La scelta di Saelemaekers di puntare sul Milan è un segnale forte e positivo per i tifosi rossoneri. Dimostra non solo l’attaccamento del giocatore alla maglia, ma anche la sua fiducia nel progetto guidato da Allegri e supervisionato da Tare. La sua capacità di adattarsi a diverse posizioni in campo e la sua abnegazione tattica lo rendono un profilo ideale per un Milan che mira a consolidare la sua posizione ai vertici del calcio italiano ed europeo. La conferma di un giocatore con queste caratteristiche, che ha già dimostrato di conoscere l’ambiente e di saper dare il suo contributo, rappresenta un tassello importante nella costruzione di una squadra competitiva e versatile. La notizia di oggi, dunque, non è solo un resoconto di mercato, ma un’indicazione chiara sulle intenzioni del Milan e sulle ambizioni di Saelemaekers per il prossimo futuro.