Rinnovo Pulisic, appuntamento fissato in primavera per un affare alla… Leao

Rinnovo Pulisic, la dirigenza rossonera prepara un rinnovo “alla Leao” per premiare le prestazioni dell’attaccante

I rinnovi di contratto rimangono la priorità assoluta in casa Milan. Dopo aver blindato Alexis Saelemaekers e aver praticamente definito il futuro di Mike Maignan — per cui sono stati superati anche gli ultimi scogli legati alle commissioni — le attenzioni della dirigenza si spostano su un altro pilastro della formazione di Massimiliano Allegri. Come riportato dal QS, il prossimo nome sulla lista del quarto piano di Casa Milan è quello di Christian Pulisic, leader tecnico e trascinatore della squadra in questa stagione.

Rinnovo Pulisic, scadenza e opzioni: la situazione attuale

Al momento, il club rossonero gode di una posizione di forza: l’americano ha un contratto valido fino al 2027, con un’opzione di rinnovo automatico al 2028 a favore del club. Tuttavia, per evitare spiacevoli sorprese e prevenire l’assalto delle big europee, la società ha deciso di muoversi d’anticipo: «In primavera il Milan avvierà le trattative con Pulisic, per blindarlo a lungo termine». L’obiettivo è quello di premiare l’impatto devastante che l’ex Chelsea ha avuto sul mondo rossonero sin dal suo arrivo.

Il progetto per Pulisic prevede un riconoscimento economico al pari dei giocatori più rappresentativi del gruppo. La dirigenza ha in mente un trattamento speciale per l’attaccante, che sta dimostrando di essere uno dei migliori elementi a disposizione di Allegri: «Per lui è previsto un rinnovo di contratto alla Leao, ovvero da miglior giocatore della rosa». Con questa mossa, il Milan punta a consolidare lo zoccolo duro della squadra, garantendo continuità tecnica e carismatica per i prossimi anni e lanciando un segnale chiaro alle concorrenti in Italia e in Europa.

