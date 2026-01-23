Rinnovo Maignan, anche Fabrizio Romano conferma: «Ottimismo totale per il portiere rossonero. Ecco svelate le cifre»

Rinnovo Maignan, il portiere francese pronto a firmare fino al 2031: fumata bianca in arrivo dopo la sfida con la Roma

Mike Maignan e il Milan vedono ormai lo striscione del traguardo. Dopo mesi di incertezze e tensioni che avevano portato il portiere a un passo dal Chelsea in estate, il rapporto tra il club e l’entourage del capitano rossonero è rifiorito completamente. Oggi siamo davvero a un passo dalla firma sul rinnovo fino al 2031. Sull’argomento è intervenuto anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano, confermando il clima di grande fiducia che respira a Casa Milan: «Ottimismo crescente, assoluto e totale del Milan sul rinnovo di Mike Maignan».

Rinnovo Maignan, le cifre definitive dell’accordo

Romano ha voluto precisare i dettagli economici dell’operazione, smentendo le voci su un ingaggio fisso più alto e delineando una struttura basata su una solida parte variabile. Le cifre che porteranno il francese a essere uno dei più pagati della rosa sono ormai tracciate: «Le cifre restano confermate: non sono 5.7 milioni più bonus ma invece sono 5 milioni fissi più due di bonus». Questo sforzo economico riflette la volontà di Gerry Cardinale di blindare i pilastri della squadra.

Il club ha svolto un lavoro imponente per ricucire i rapporti dopo le frizioni della scorsa estate, merito anche della gestione di Massimiliano Allegri che ha sempre considerato il francese fondamentale. Secondo Romano, la società è stata abilissima nel ricostruire non solo il legame professionale, ma anche quello umano: «Oggi il Milan vede il traguardo ed è stato molto bravo a ricostruire il rapporto tecnico e umano». Una volta superato l’impegno di campionato contro la Roma, è previsto l’incontro decisivo con l’agente Jonathan Kebe per mettere nero su bianco un accordo che blinda la porta rossonera per i prossimi cinque anni.

