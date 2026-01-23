Rinnovo Maignan, fissato l’incontro decisivo tra Tare e l’entourage del portiere rossonero: ecco quando ci sarà

Rinnovo Maignan, il capitano rossonero pronto a legarsi al club fino al 2031 dopo aver sfiorato l’addio in estate

A giugno, durante la finestra straordinaria per il Mondiale per Club, Mike Maignan era stato a un passo dal trasferimento al Chelsea. In pochi mesi, però, lo scenario è radicalmente cambiato: il portiere e capitano è ormai vicinissimo al rinnovo con il Milan, un successo che coinvolge Max Allegri e tutto l’ambiente rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport, per l’ufficialità manca ormai solo l’ultimo passaggio burocratico. «La tanto attesa fumata bianca dovrebbe essere ormai prossima», scrive la rosea, sottolineando come l’incontro decisivo sia fissato subito dopo la sfida capitale contro la Roma all’Olimpico.

Rinnovo Maignan, stipendio da top e durata del contratto

L’incontro tra la dirigenza e l’agente del francese, Jonathan Kebe, servirà a limare gli ultimi dettagli sulle commissioni, tema su cui il club è sempre molto cauto. L’intesa di massima è però totale: «Mike Maignan si legherà ai colori rossoneri fino al 2031».

L’accordo prevede uno stipendio da top player della rosa: 5 milioni di euro più bonus, una cifra che lo pone appena sotto Rafael Leao nella scala salariale. Questo investimento conferma la centralità di Maignan nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che lo considera un leader insostituibile dello spogliatoio. Il rinnovo cancellerà definitivamente le incomprensioni del passato, blindando la porta rossonera per le prossime stagioni e garantendo quella stabilità difensiva necessaria per puntare ai massimi traguardi in Italia e in Europa.

