Mercato Milan, non solo Maignan: Schira svela che un altro giocatore rossonero è vicino al rinnovo

Mercato Milan, Schira, sul suo profilo X, svela che oltre Mike Maignan anche un altro rossonero sarebbe vicino al rinnovo

Non solo Mike Maignan. Il Milan è al lavoro per consolidare l’ossatura della squadra e, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club è vicinissimo a un altro traguardo fondamentale. La società rossonera è infatti molto fiduciosa di riuscire a chiudere a breve anche il rinnovo di Fikayo Tomori, colonna portante della difesa di Massimiliano Allegri. «Il Milan è fiducioso di finalizzare anche il prolungamento del contratto di Fikayo Tomori», ha scritto il giornalista sul suo profilo X, confermando come la strategia di RedBird sia quella di proteggere i propri asset migliori.

Mercato Milan, continuità per il progetto di Allegri

Il rinnovo del difensore inglese rappresenta un segnale di forte continuità per il progetto tecnico. In una stagione che vede il Milan protagonista ai vertici, mantenere intatta l’intesa tra i leader del gruppo è una priorità assoluta per la dirigenza.

Il carisma e la velocità di Tomori si integrano perfettamente con le richieste tattiche dell’allenatore livornese, che lo considera inamovibile. Insieme a Maignan, il centrale ex Chelsea forma una delle coppie difensive più affidabili del campionato, garantendo quella solidità necessaria per puntare allo scudetto e fare strada in Europa. Dopo le rassicurazioni di Gerry Cardinale, il rinnovo di Tomori sarebbe l’ennesimo tassello per un Milan che non ha intenzione di smantellare i suoi pezzi pregiati.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Cardinale mette Allegri al centro del progetto rossonero