Mercato Milan, retroscena Tomori: Galatasaray all'assalto, la risposta dell'inglese gela il club turco
Mercato Milan, spunta il retroscena su Tomori: assalto del Galatasaray al centrale ma l’inglese fa muro. Permanenza certa
Le voci di mercato continuano a scuotere l’ambiente rossonero, questa volta spostando l’attenzione sulla difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Fikayo Tomori per rinforzare il proprio reparto arretrato in questa sessione invernale. Tuttavia, la risposta che arriva dal fronte giocatore è un muro invalicabile.
Mercato Milan, Tomori-Galatasaray: il punto della situazione
Il club turco, dopo aver sondato senza successo il terreno per Fofana, ha provato l’approccio per il centrale inglese, ma la trattativa sembra destinata a morire sul nascere:
- Volontà del giocatore: Tomori non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. Il difensore si sente parte integrante del progetto di Massimiliano Allegri e vuole giocarsi le sue carte nella volata Scudetto.
- Incedibilità tecnica: Nonostante il rientro di Pavlovic e il possibile arrivo di Gatti, Tomori resta un pilastro dello spogliatoio. La società rossonera, in linea con il desiderio del calciatore, non ha aperto a una cessione a metà stagione.
- Muro rossonero: Il Galatasaray cercava un colpo ad effetto, ma il legame tra Fikayo e i colori rossoneri, consolidato da anni di militanza, non sembra scalfibile dalle sirene della Super Lig.
Difesa blindata verso Como
Con Tomori che ha appena scontato il turno di squalifica, Allegri conta di riaverlo al 100% della forma per la sfida di giovedì al Sinigaglia. La sua permanenza garantisce quella profondità di rosa necessaria per affrontare l’emergenza infortuni che sta colpendo altri reparti.
