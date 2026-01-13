Fofana Galatasaray, Manuele Baiocchini fa il punto: «Il Milan ha fissato il prezzo, non sarà facile convincere il club»

Fofana Galatasaray, l’eventuale apertura alla trattativa passerebbe solo da offerte molto elevate, in linea con il mercato europeo

Il nome di Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, continua a essere accostato al Galatasaray, ma al momento lo scenario resta complesso. Il AC Milan considera Fofana un perno del proprio centrocampo: dinamico, fisico, affidabile in fase di non possesso e capace di garantire equilibrio alla manovra. Un profilo che, per rendimento e importanza tattica, non è sul mercato a condizioni ordinarie.

Il paragone con Lookman, esterno offensivo nigeriano decisivo negli ultimi anni in Serie A, rende l’idea della soglia minima presa in considerazione dai dirigenti milanisti. In altre parole, solo un’offerta fuori mercato potrebbe spingere il Diavolo ad ascoltare il club turco.

Dal punto di vista tecnico, la perdita di Fofana obbligherebbe i rossoneri a rivedere equilibri e rotazioni in mezzo al campo, motivo per cui la dirigenza non intende indebolire la rosa senza una contropartita adeguata. Il Galatasaray osserva, ma sa che per trasformare l’interesse in una trattativa reale servirà un investimento di primissimo livello.

A chiarire la posizione del club rossonero è stato Manuele Baiocchini, intervenuto sulle possibili valutazioni economiche.

VALUTAZIONI ECONOMICHE – «Fofana è un titolarissimo del Milan. Credo che il club si siederebbe a trattare con il Galatasaray solamente per cifre veramente molto importanti. Non so quantificarle con precisione, ma non sarebbero molto distanti da quelle che l’Atalanta chiede per Ademola Lookman, attorno ai 40 milioni».