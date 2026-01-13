Calciomercato
Mercato Milan, svolta Fofana: muro del centrocampista, il messaggio al Galatasaray è una sentenza sul futuro
Mercato Milan, nonostante il forte interesse del Galatasaray Fofana non ha nessuna intenzione di lasciare il club rossonero
Nonostante il forte pressing proveniente dalla Turchia, il futuro di Youssouf Fofana continua a essere tinto di rossonero. Come riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ha alzato un muro invalicabile di fronte alle avances del Galatasaray.
Mercato Milan, il retroscena: porta chiusa di Fofana ai turchi
Il Galatasaray ha tentato più volte l’approccio, cercando di capire i margini per portare il mediano a Istanbul, ma la risposta è stata sempre la stessa:
- Nessuna apertura: Fofana non ha mai preso in considerazione il trasferimento in Super Lig, preferendo restare al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.
- Sondaggi ripetuti: I contatti si sono susseguiti per mesi, ma l’entourage del giocatore e il Milan non hanno mai dato il via libera per una trattativa concreta.
- Perno rossonero: Nonostante sia appena entrato in diffida dopo il giallo di Firenze, Fofana resta un titolare inamovibile per gli equilibri della mediana rossonera.
Una scelta di coerenza
La decisione di Fofana conferma la volontà del gruppo di rimanere unito per l’obiettivo Champions League. In un mercato che spesso vede i giocatori cedere alle lusinghe economiche (come sottolineato anche da Fabrizio Romano per altri profili), la fedeltà di Youssouf è un segnale di forza per il club di via Aldo Rossi.