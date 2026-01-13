Calciomercato Milan, interesse del Galatasaray per Fofana. I dettagli. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra in una fase caldissima, con le sirene internazionali che tornano a suonare per i gioielli della rosa di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito da Sky (autorevole fonte della notizia), il centrocampista francese Youssouf Fofana sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Il club turco sta mostrando un interesse concreto e, nei prossimi giorni, sono attesi in Italia diversi emissari di spicco della società di Istanbul, tra cui il vicepresidente, pronti a sondare il terreno per un possibile trasferimento.

La posizione di Igli Tare e la strategia del Diavolo

L’eventuale incontro sarà un banco di prova importante per Igli Tare, il Direttore Sportivo rossonero celebre per la sua fermezza nelle trattative e per la capacità di blindare i pezzi pregiati. Tare, che ha preso in mano le redini del mercato del club meneghino con l’obiettivo di mantenere alta la competitività internazionale, dovrà valutare l’offerta economica dei turchi. Tuttavia, privarsi di un elemento come Fofana, mediano moderno capace di abbinare forza fisica e visione di gioco, non sembra rientrare nei piani immediati del Diavolo, specialmente a stagione in corso.

Le parole di Massimiliano Allegri su Fofana

A blindare ulteriormente il calciatore ci ha pensato Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico esperto nella gestione tattica e nella valorizzazione degli equilibratori di centrocampo. Il mister livornese, intervenuto recentemente in conferenza stampa, ha voluto ribadire la totale fiducia nei confronti dell’ex Monaco, che finora ha collezionato 20 presenze stagionali e un gol contro l’Udinese.

“Abbiamo fatto gli auguri a Fofana” – ha dichiarato Allegri con il suo solito piglio protettivo – “È un giocatore dal valore importante, ha fatto bene finora e continuerà a farlo”. Il tecnico ha minimizzato l’episodio della scivolata contro il Genoa, sottolineando come la qualità del francese sia imprescindibile per i suoi schemi.

Statistiche e futuro in rossonero

Le prestazioni di Fofana sotto la gestione Allegri sono state finora costanti, rendendolo un pilastro della mediana dei rossoneri. Sebbene il Galatasaray sia pronto all’offensiva, la volontà del Milan sembra chiara: il progetto tecnico costruito da Tare e Allegri mette al centro la solidità, e vendere un titolare a metà campionato appare una mossa rischiosa. I tifosi del Diavolo attendono sviluppi, ma la sensazione è che per strappare il numero 29 a Milanello servirà un’offerta fuori mercato.