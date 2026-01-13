Pavlovic ancora in dubbio, Allegri studia un’alternativa: per Como Milan

Pavlovic è ancora da valutare in vista del match in programma giovedì sera, si cerca un’eventuale alternativa

L’avvicinamento alla sfida di giovedì contro il Como si preannuncia più complicato del previsto per lo staff tecnico rossonero. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la principale preoccupazione in casa Milan riguarda le condizioni fisiche di Strahinja Pavlovic, il roccioso difensore centrale serbo noto per la sua debordante fisicità e il temperamento battagliero. Il calciatore è ancora in forte dubbio e le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere della partita.

Le soluzioni tattiche: Bartesaghi ed Estupinan pronti

In caso di forfait del gigante serbo, l’allenatore Massimiliano Allegri — tecnico livornese esperto nel plasmare la difesa a seconda delle emergenze — ha già pronto un piano alternativo che prevede il lancio di forze fresche. La soluzione più accreditata vede l’impiego di Davide Bartesaghi, il giovane talento cresciuto nel vivaio, terzino sinistro di grande prospettiva, nell’inedito ruolo di “braccetto” della difesa a tre.

Questo spostamento libererebbe spazio sulla corsia mancina per Pervis Estupinan. L’esterno ecuadoriano, arrivato a Milano per la sua capacità di arare la fascia e per la precisione nei cross, agirebbe come esterno “a tutta fascia”, garantendo spinta costante e supporto alla manovra offensiva del Diavolo.

Il ritorno del “Maestro”: Luka Modric titolare

Se la difesa preoccupa, il centrocampo dei rossoneri si appresta invece a ritrovare il suo elemento più prestigioso. Dopo una gestione oculata delle energie, il club meneghino è pronto a riabbracciare dal primo minuto Luka Modric. Il fuoriclasse croato, Pallone d’Oro e regista dal valore inestimabile capace di dettare i tempi di gioco con un’eleganza fuori dal comune, tornerà a prendere in mano le chiavi della mediana.

La presenza del “Maestro” croato è considerata fondamentale da Allegri per scardinare la difesa lariana e per dare ordine a una manovra che, nelle ultime uscite, era parsa a tratti troppo frenetica.

Obiettivo tre punti per la società milanese

La trasferta contro il Como rappresenta uno snodo cruciale per la stagione della società milanese, impegnata nella rincorsa alle posizioni di vertice. Nonostante le possibili assenze, la profondità della rosa permette ad Allegri di mantenere alto il livello competitivo, puntando sulla solidità dei nuovi innesti e sul carisma dei veterani.