Pavlovic Milan, rientro a Milano dopo lo scontro: le condizioni del centrale rossonero

Pavlovic Milan, il difensore serbo torna a Milano dopo il duro scontro con Comuzzo: le condizioni del centrale rossonero

Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo classe 2001, è in viaggio verso Milano. La conferma arriva da Luca Bianchin, che ha aggiornato sulla situazione del giocatore dopo il violento scontro avvenuto in campo con Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina. Un episodio che aveva destato comprensibile preoccupazione, soprattutto per la dinamica dell’impatto e per le conseguenze immediate riportate dal calciatore rossonero.

Il centrale del Milan ha lasciato il terreno di gioco con un evidente segno sull’arcata sopraccigliare, dettaglio che ha reso necessari ulteriori accertamenti clinici. Pavlovic, noto per la sua fisicità, aggressività difensiva e capacità di giocare in anticipo, ha però risposto come un vero leader anche fuori dal campo, sottoponendosi subito ai controlli previsti dal protocollo medico.

Esami ok e rientro programmato: Pavlovic Milan, sospiro di sollievo per lo staff

Gli esami svolti in ospedale hanno dato esito rassicurante. Nessuna complicazione, nessun trauma serio: soltanto i segni di una battaglia sportiva combattuta fino all’ultimo minuto. Un verdetto che tranquillizza non solo il giocatore, ma anche lo staff tecnico e sanitario del Diavolo, impegnato nella gestione di una stagione intensa e ricca di appuntamenti ravvicinati.

Come riportato da Luca Bianchin, Pavlovic ha un punto in più in classifica e nove punti in più sull’arcata sopraccigliare, una battuta che fotografa bene la durezza dello scontro ma anche la solidità del difensore serbo. Il rientro a Milano è stato immediatamente programmato, segnale chiaro della volontà di recuperare il prima possibile e rimettersi a disposizione della squadra.

Dal punto di vista tattico, Pavlovic rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero: la sua presenza garantisce centimetri, intensità e personalità al reparto arretrato. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza, la notizia del suo rapido recupero assume un peso specifico importante per il Milan e per l’equilibrio complessivo della rosa.