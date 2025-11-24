Rinnovo Maignan, il francese sembra allontanarsi dai rossoneri! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Nonostante le prestazioni miracolose in campo, come quelle decisive nel Derby, il futuro di Mike Maignan al Milan è avvolto da una certa incertezza sul fronte contrattuale. Il portiere francese, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, è al centro di una situazione delicata che sta mettendo in allarme l’ambiente rossonero.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul suo canale YouTube, la situazione tra il Diavolo e l’entourage del giocatore resta improntata a una “grandissima freddezza e grande distanza tra le parti” per quanto riguarda il rinnovo dell’accordo. Una distanza che, se non colmata, potrebbe portare a scenari di mercato inattesi e molto preoccupanti per i tifosi milanisti.

Premier League e la Minaccia Bianca e Nera

Le super-prestazioni di Maignan non sono passate inosservate oltre i confini italiani. Il ricco mercato della Premier League resta “molto attento” all’evolversi della situazione, pronto a lanciare un assalto economico per strappare il portiere di livello assoluto al Milan.

Tuttavia, il vero campanello d’allarme suona in Italia. Moretto ha infatti svelato un retroscena che riguarda la Juventus: “Occhio anche alla Juventus. La Juventus ha iniziato ad avere questa idea in testa se Maignan non dovesse rinnovare.” Un’eventuale trattativa tra l’acerrima rivale e il numero uno rossonero rappresenterebbe un durissimo colpo non solo sportivo, ma anche morale per il Diavolo.

Il Dossier Prioritario di Allegri e Tare

La risoluzione del contratto di Mike Maignan è ormai il dossier prioritario sulla scrivania di via Aldo Rossi. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri e uomo chiave per la stabilità del club, deve agire con massima urgenza e fermezza per ricucire lo strappo. La partenza di un giocatore di questo calibro, capace di portare punti decisivi come dimostrato da Buffon, sarebbe deleteria per le ambizioni Scudetto.

Anche Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, considera Maignan un pilastro insostituibile della sua squadra, il primo baluardo difensivo su cui costruire ogni successo. Tare ha l’obbligo di fare tutto il possibile per trovare un accordo economico che soddisfi il giocatore e blindare il futuro del portiere francese, allontanando le sirene esteree, soprattutto, l’ombra ingombrante della Vecchia Signora.