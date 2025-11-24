Inter Milan, serata da incubo per Calhanoglu: dall’errore sul gol di Pulisic al rigore fallito che condanna i nerazzurri

Inter Milan, serata da incubo per Calhanoglu: il turco tradisce nel derby perdendo il pallone decisivo sul vantaggio e fallendo poi dagli undici metri



La notte del Derby di Milano si trasforma in un vero e proprio psicodramma sportivo per Hakan Calhanoglu. Quello che solitamente è il faro indiscusso della manovra dell’Inter, l’uomo a cui affidare il pallone nei momenti che scottano, si è rivelato per una sera il punto debole della formazione di Chivu. Come sottolineato dall’analisi puntuale di Conticello sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco ha vissuto una partita costellata di episodi negativi, macchiando la sua prestazione con due errori capitali che hanno pesantemente indirizzato il risultato finale a favore del Milan.

Inter Milan, serata da incubo per Calhanoglu

Il primo, grave scivolone è arrivato in occasione dell’azione che ha sbloccato il match. Nel momento cruciale che ha portato al gol di Pulisic, è stato proprio l’ex rossonero a innescare involontariamente la ripartenza avversaria. Tradito forse da un eccesso di sicurezza e di confidenza con i propri mezzi tecnici, Calhanoglu ha perso un pallone sanguinoso nella zona nevralgica del campo. Da quella palla persa, la retroguardia nerazzurra è andata in affanno e, come scrive la Rosea, ha “iniziato a cucinare la frittata”, permettendo all’americano di trafiggere la porta interista. Un’imprecisione tecnica e concettuale rara per un metronomo della sua affidabilità.

Tuttavia, il destino aveva in serbo un epilogo ancora più amaro. Nel momento della verità, quando l’Inter ha avuto la grandissima chance di pareggiare i conti dal dischetto, il numero 20 ha tradito ancora. Lui, che dagli undici metri viene descritto solitamente come un pezzo di ghiaccio per la sua freddezza glaciale, è incappato nell’inatteso errore. Il rigore sbagliato ha chiuso il cerchio di una prestazione da dimenticare: la sicurezza granitica del turco si è sgretolata proprio contro il suo passato, regalando al Milan una vittoria pesantissima nella dodicesima giornata di Serie A e lasciando ai nerazzurri il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato.