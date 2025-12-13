Rinnovo Maignan, le parole di Ramazzotti sul futuro della porta rossonera. Segui tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Mike Maignan, l’estremo difensore francese e numero uno indiscusso del Milan, tiene banco a Casa Milan. Nonostante le voci e l’interesse di altri club europei, la posizione dei rossoneri è chiara: il Diavolo farà il massimo sforzoper assicurarsi che l’ex Lille continui a difendere la porta anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi e a Milanello c’è la ferma volontà di non lasciar partire il portiere titolare. Maignan è considerato la prima opzione assoluta per il club.

La Volontà del Milan: Maignan Priorità Assoluta

La dirigenza del Milan è consapevole del valore inestimabile di Maignan, un portiere moderno, abile con i piedi e dotato di grande leadership. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano di grande esperienza, ha immediatamente riconosciuto in lui un pilastro fondamentale su cui costruire la squadra.

La volontà di convinzione del giocatore a porre il suo prezioso autografo sul rinnovo del contratto è la missione principale della dirigenza. Tuttavia, non c’è una trattativa serrata con contatti settimanali. Le parti hanno un impegno reciproco a rivedersi e discutere prima che il club o il giocatore prendano una decisione definitiva sul futuro del rapporto.

Il Tempo Stringe: Non Si Potrà Andare a Oltranza

Nonostante l’assenza di scadenze immediate, il giornalista sottolinea un aspetto cruciale: “Non ci sono deadline o scadenze dietro l’angolo, ma non si potrà andare avanti a oltranza”. Per intendersi, il club non può permettersi di arrivare fino a maggio senza una risoluzione.

Questa tempistica impone una gestione attenta della situazione da parte di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, ex dirigente della Lazio, chiamato a trovare la quadra economica e a definire il progetto tecnico-sportivo. Tarestesso ha espresso fiducia sul buon esito della trattativa, rilasciando una dichiarazione prima della gara di Coppa Italiacontro la Lazio: “Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme.”

La parola chiave è “trovare una strada”, che implica la ricerca di un punto di incontro tra le richieste economiche dell’agente di Maignan e la sostenibilità finanziaria imposta dal Diavolo.