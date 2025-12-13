Mercato Milan, l’obiettivo principale sarà in questo reparto. Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti

Il calciomercato della sessione invernale entra nel vivo, ma le strategie del Diavolo sembrano definite con chiarezza, almeno per il momento. Nonostante le speculazioni e le necessità emerse in alcune fasi della stagione, il Milan non vede, ad oggi, il rinforzo del reparto difensivo come una priorità assoluta.

Questa precisazione arriva da fonti autorevoli come Matteo Moretto (@MatteMoretto), il quale ha sottolineato come la corsa a un nuovo difensore centrale non sia in cima alla lista delle cose da fare per la dirigenza rossonera.

La Visione del Nuovo Asse Tecnico

La gestione della campagna acquisti è ora nelle mani del neo Direttore Sportivo, Igli Tare, ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scovare talenti, e di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore tornato sulla panchina del Milan, un tecnico toscano esperto e pragmatico. La coppia sta evidentemente valutando che il pacchetto arretrato a disposizione, che include Fikayo Tomori, il rapido centrale inglese, e l’esperto Malick Thiaw, offra sufficienti garanzie o che, almeno, ci siano aree del campo che necessitano di un intervento più urgente e immediato.

Secondo l’indiscrezione di Moretto, dunque, l’idea di puntellare la difesa “può essere una situazione da sviluppare poi nelle prossime settimane”, ma non costituisce una “vera e propria priorità” in questa fase iniziale del mercato. Questo suggerisce che i fondi e le energie dei rossoneri saranno concentrati altrove.

Quali sono le Vere Priorità del Milan?

Se la difesa può attendere, è lecito chiedersi dove Allegri, il tecnico livornese, e Tare intendano concentrare gli sforzi. Le voci si rincorrono su un centrocampo da rinforzare con un mediano fisico e di rottura, un profilo che possa dare maggiore sostanza e copertura alla linea a quattro. Inoltre, non è esclusa la ricerca di un attaccante esterno o di un vice-centravanti che possa dare il cambio a Olivier Giroud, l’attaccante francese campione del Mondo.

In sintesi, il Milan sta agendo con cautela e metodo. Il mercato dei rossoneri è in piena evoluzione, ma l’asse Tare-Allegri ha tracciato una linea: la difesa è un potenziale obiettivo secondario, mentre le vere priorità sembrano risiedere nel cuore del centrocampo e nell’attacco. I tifosi del Diavolo possono aspettarsi mosse mirate e, soprattutto, non frettolose.