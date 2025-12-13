Rinnovo Maignan, il Milan pronto a blindare il portiere! Offerta monstre sul tavolo e fiducia crescente. Le cifre

Rinnovo Maignan, i rossoneri sono pronti a blindare il portiere con un’offerta da 5 milioni di euro netti più bonus

Il Milan ha individuato in Mike Maignan il perno indiscusso del progetto tecnico e ha messo in atto un piano preciso per blindare il portiere francese, superando lo stallo che ha caratterizzato le recenti trattative per il prolungamento del suo contratto.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera è determinata a fare «di tutto per convincerlo a rinnovare», riconoscendo il suo status di top player mondiale.

Rinnovo Maignan, ecco la proposta sul tavolo

Per superare le alte richieste economiche del portiere e garantire la sua permanenza a lungo termine, il Milan ha fatto recapitare al suo entourage la volontà di offrire un’importante base contrattuale:

Base Salariale: Un contratto pluriennale che partirebbe da una base di 5 milioni di euro netti a stagione.

Un contratto pluriennale che partirebbe da una base di netti a stagione. Bonus: A questa cifra fissa si aggiungerebbe un pacchetto significativo di bonus, legato a obiettivi individuali e di squadra, che porterebbe l’ingaggio complessivo a cifre più elevate.

L’offerta rappresenta un notevole adeguamento rispetto all’attuale stipendio del portiere e testimonia la volontà del club di investire pesantemente su di lui per il futuro.

La mossa del Milan arriva in un momento cruciale, con il portiere in standby sul rinnovo e con l’ombra di un possibile addio a giugno, che costringerebbe il club a cercare un sostituto (con il nome di Hugo Souza del Palmeiras tra i candidati).

Trattenere Maignan è una priorità assoluta per Massimiliano Allegri e per il DS Igli Tare, convinti che il francese sia non solo un eccellente estremo difensore, ma un vero leader in campo, essenziale per la corsa Scudetto e per gli obiettivi futuri. L’offerta di 5 milioni + bonus è la prova concreta di questa intenzione.