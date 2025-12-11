Rinnovo Maignan, Allegri pressing in stile Rabiot: il Milan rifiuta alternative per ricucire lo strappo. C’è ottimismo

Rinnovo Maignan, nessuna alternativa valutata dal Milan: Allegri in pressing stile Rabiot per convincere il portiere francese

Il Milan è profondamente concentrato sull’unica vera priorità per la porta: il rinnovo di Mike Maignan. Nonostante sul tavolo della dirigenza siano stati proposti «almeno un paio» di portieri alternativi, il club ha deciso di non disperdere energie: «Il club non ha voglia di approfondire, quindi non sarebbe neanche opportuno fare nomi», taglia corto Alfredo Pedullà.

La motivazione dietro questa intransigenza è la volontà di ricucire lo strappo creatosi diversi mesi fa. Il rinnovo era infatti pronto, ma poi saltò per un «balletto (o ridimensionamento) sulle cifre», una mossa legata a un rendimento del portiere, almeno in quella fase, che era parso in calo.

Rinnovo Maignan, la scommessa di Allegri e la strategia Rabiot

L’entourage di Maignan «non ha digerito bene» quel voltafaccia, convinto che sulle qualità del francese «c’è poco da disquisire», come dimostrato dalle prestazioni di altissimo livello in questa prima parte di stagione.

Per superare la diffidenza, è sceso in campo Massimiliano Allegri, che sta esercitando un vero e proprio pressing sul portiere. La strategia è quella già vincente utilizzata con Adrien Rabiot la scorsa estate, quando l’allenatore convinse il centrocampista, in uscita dall’OM, a vestire il rossonero.

Il messaggio del Milan è chiaro: «E fino a quando le chance di un rinnovo saranno confortanti, il Milan non approfondirà i discorsi con eventuali alternative». Il destino della porta rossonera è appeso unicamente alla firma di Maignan.