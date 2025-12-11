Pellegatti dice la sua sulla situazione di Maignan e sul futuro del portiere. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il clima attorno a Casa Milan è reso incandescente non solo dalle prestazioni sul campo, ma soprattutto dalla spinosa questione del rinnovo contrattuale del portiere francese Mike Maignan. A fare luce sul complesso scenario che coinvolge il numero uno dei rossoneri è stato il giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube.

Pellegatti ha espresso una sensazione molto forte riguardo alle reali intenzioni del club: “Bisogna capire se il Milan che cerca di rinnovare Maignan, poi alla fine si augura che Maignan, viste le sue richieste economiche, dica di no.”

Maignan: Offeso e Più Caro

Il giornalista ha ricordato come la posizione di Maignan, il portiere considerato tra i migliori al mondo, sia legata a vecchi rancori: l’estremo difensore sarebbe ancora “offeso nei confronti dei dirigenti del Milan per il trattamento e per le promesse dell’anno scorso”.

Le richieste economiche del portiere sono inevitabilmente lievitate in virtù del suo impatto decisivo: “La mia sensazione è che se Maignan non rinnovasse alla fine ai dirigenti del Milan non dispiacerebbe.” Pellegatti giustifica l’aumento delle pretese: “Magari adesso vuole 5,5 milioni, 6, ed è giusto così perché se ne volevano dare 4 quando andava male e lui chiedeva 5, adesso è giusto che ne chieda 6, dato che ci ha regalato 10 punti“. La cifra richiesta pone un dilemma per il Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese che deve bilanciare la qualità assoluta del giocatore con la sostenibilità finanziaria del Diavolo.

Allegri, Il Manager Onnipotente

Pellegatti ha poi sottolineato l’importanza del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, definendolo il vero uomo fondamentale delle fortune rossonere. Il suo ruolo non è solo tecnico, ma sempre più manageriale: Allegri è “ammirato dai suoi giocatori che è riuscito a isolare da tutti i problemi, a isolare Milanello da tutti i problemi.”

Il suo peso decisionale è emerso anche in questioni extra-campo, come la cancellazione dell’amichevole in Australia: “Inoltre anche lui ha contribuito a evitare la trasferta di Perth,” ha svelato Pellegatti, sottolineando che un viaggio di “44 ore di volo” avrebbe compromesso la preparazione del Milan in un momento cruciale. Anche per questo, l’importanza di Allegri è stata fondamentale per il Club di Via Aldo Rossi.