Rinnovo Maignan, stravolta la situazione a casa Milan: Tare e Allegri hanno cerchiato questa data sul calendario. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan al Milan continua a tenere banco, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici societari rossoneri, Giorgio Furlani e Igli Tare, nutrono una forte fiducia che la trattativa per il rinnovo del contratto del portiere francese possa riprendere quota a partire da settembre. Questa previsione si basa sulla convinzione che la presenza di Massimiliano Allegri e un andamento positivo della stagione possano fare la differenza nel convincere Maignan a legarsi ulteriormente al club.

Il contratto di Maignan scade nel 2026, una data che inizia a farsi vicina e che impone al Milan di agire con prontezza per evitare di perdere uno dei suoi elementi più pregiati a parametro zero. Le trattative per il prolungamento si sono protratte a lungo senza una conclusione, ma ora l’ottimismo sembra filtrare da Casa Milan.

Il ruolo di Massimiliano Allegri è considerato cruciale in questa dinamica. Il nuovo tecnico, infatti, stravede per Maignan e lo considera un pilastro fondamentale del suo progetto. Le sue parole e la sua volontà di puntare forte sul portiere ex Lille avrebbero già fatto breccia nel giocatore, contribuendo a rafforzare il suo desiderio di rimanere. Allegri vede in Maignan non solo un eccellente estremo difensore, ma anche un leader carismatico in grado di trasmettere grinta e ambizione a tutta la squadra.

Furlani e Tare sono convinti che, se la squadra di Allegri dovesse iniziare la stagione in maniera convincente, con prestazioni solide e risultati positivi, l’ambiente di fiducia e le rinnovate ambizioni del Milan potrebbero spingere Maignan a siglare il prolungamento. L’idea è che un contesto vincente e la certezza di un ruolo centrale nel progetto Allegri possano sciogliere le ultime riserve del portiere, permettendo alla trattativa di arrivare alla fumata bianca in autunno.