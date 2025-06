Calciomercato Milan, svolta netta sul futuro di Mike Maignan: l’annuncio in diretta ha cambiato gli scenari. Le ultimissime sui rossoneri

Il Chelsea di Enzo Maresca si prepara ad affrontare il Los Angeles FC nel Mondiale per Club, ma l’attenzione mediatica è stata in parte dirottata dalle insistenti voci di mercato che riguardano i pali dei Blues. Al centro delle speculazioni c’è il nome di Mike Maignan, portiere del Milan, accostato con frequenza al club londinese. Tuttavia, il manager Maresca ha usato la conferenza stampa pre-partita per fare chiarezza e, di fatto, allontanare il portiere francese dall’orbita del Chelsea.

Maresca ha voluto ribadire la sua fiducia negli attuali estremi difensori a sua disposizione, in primis Robert Sanchez. La sua posizione è stata chiara: non c’è, al momento, la volontà di intervenire con acquisizioni di alto profilo nel ruolo di portiere. Questa presa di posizione sottolinea una strategia precisa: lavorare con le risorse interne, valorizzandole e puntando sulla continuità. Le parole del tecnico hanno un peso specifico, in quanto non si tratta di semplici smentite di rito, ma di un messaggio preciso inviato sia all’ambiente esterno che ai suoi stessi giocatori.

L’allontanamento di Maignan dalle voci di mercato del Chelsea suggerisce diverse cose. Innanzitutto, che il club non intende farsi trascinare in aste o in trattative complesse per un ruolo che Maresca ritiene già coperto in maniera adeguata. In secondo luogo, evidenzia la volontà del manager di concentrare le energie della squadra sulla preparazione e sulle sfide imminenti, senza distrazioni legate al calciomercato.

Questo non significa che la porta sia chiusa per sempre a nuovi innesti in futuro, ma per ora il messaggio è chiaro: il Chelsea ha le sue gerarchie e Maresca ha piena fiducia negli uomini che compongono la sua rosa. Le voci su Maignan, almeno per quanto riguarda i Blues, sembrano dunque destinate a placarsi, con il Chelsea concentrato sul suo percorso nel Mondiale per Club e sulle strategie a lungo termine.