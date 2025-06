Maignan Milan, chiuso l’affare con il Chelsea! Adesso il portiere resta in rossonero? Ultime

Maignan Milan, trattativa con il Chelsea: il club londinese ha preso questa decisione. Cosa filtra sul suo futuro. Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione relativa a Mike Maignan e all’interesse del Chelsea per il portiere francese rimane in una fase di stallo. Nonostante le voci e le speculazioni, il club londinese non ha per ora alzato la propria offerta per il numero uno del Milan, che al momento continua a vestire la maglia rossonera.

Il Chelsea ha mostrato un concreto interesse per Maignan, arrivando a presentare un’offerta di circa 21 milioni di euro. Tuttavia, questa cifra non ha soddisfatto le richieste del Milan, che valuta il proprio portiere di punta ben oltre, intorno ai 25-30 milioni di euro. La posizione del club di Via Aldo Rossi è chiara: Maignan è considerato un elemento fondamentale della squadra, e non verrà ceduto se non per un’offerta giudicata “fuori mercato”.