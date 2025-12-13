Rinnovo Maignan, importante presa di posizione del Milan: questo lo scenario per la prossima stagione. Cosa può succedere

Rinnovo Maignan, il Milan non ha intenzione di lasciare andare il portiere francese in scadenza a giugno: c’è il piano dei rossoneri

Il futuro di Mike Maignan è la priorità assoluta a Casa Milan. Il giornalista Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla complessa trattativa per il rinnovo, sottolineando come la porta rossonera sia destinata a rimanere salda nelle mani del francese.

Rinnovo Maignan, la volontà del Milan e l’offerta sul tavolo

In via Aldo Rossi e a Milanello, «nessuno vuole che la prossima stagione la porta rossonera sia difesa da un altro numero uno». Per questo motivo, il Milan è pronto a fare «tutto il possibile» per il rinnovo, prima che sia troppo tardi.

L’Impegno: Attualmente non c’è una trattativa settimanale in corso, ma un «impegno a rivedersi» prima che una delle due parti decida di rompere il rapporto.

Attualmente non c’è una trattativa settimanale in corso, ma un prima che una delle due parti decida di rompere il rapporto. La Proposta: I dirigenti hanno fatto sapere di voler offrire un contratto pluriennale che partirebbe da una base di 5 milioni di euro a stagione più bonus .

I dirigenti hanno fatto sapere di voler offrire un che partirebbe da una base di . L’Adeguamento: Si tratterebbe di un “bel salto in avanti” rispetto ai 2,8 milioni di euro che il portiere percepisce attualmente.

Il DS Igli Tare ha confermato la volontà del club: «Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme».

Il nodo cruciale resta l’aspetto economico. Ramazzotti solleva il dubbio: «Basteranno?». Se Maignan fosse libero, troverebbe probabilmente un club disposto a offrirgli di più tra bonus alla firma e stipendio.

Il Milan spera che la serenità del giocatore a Milano e i risultati sportivi possano fare la differenza:

Fattore Ambientale: Il portiere «a Milano però sta bene» .

Il portiere . Fattore Vittorie: «Se a fine stagione arrivasse, oltre alla qualificazione alla prossima Champions, anche lo scudetto della seconda stella, chissà…».

Intanto, Casa Milan non vuole farsi trovare impreparata: si lavora anche su «altri profili» in caso di un “no definitivo” del francese.