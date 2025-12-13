Calciomercato
Maignan, Champions League decisiva per il rinnovo del francese? Il Milan ha un piano chiaro. Messaggio al portiere
Maignan, la qualificazione alla prossima Champions League sarà decisiva per il rinnovo di contratto del portiere. Ecco perchè
La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è strettamente legata al tetto ingaggi fissato dalla società e al risultato sportivo della stagione.
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera ha stabilito un parametro salariale massimo che si aggira intorno ai 7 milioni di euro, bonus compresi, cifra che attualmente viene percepita dall’uomo simbolo del club, Rafael Leão.
Maignan, la clausola Champions per il rinnovo
La possibile riapertura e la conclusione positiva del discorso con Maignan dipendono da due fattori interconnessi:
- Ingaggio: L’offerta per Maignan non dovrà «sfondare il tetto ingaggi» stabilito dal contratto di Leão, mantenendo l’equilibrio interno delle retribuzioni. L’ultima proposta nota al portiere era di 5 milioni più bonus, ma l’agente spinge per una cifra più vicina ai 7 milioni.
- Qualificazione Europea: I margini di manovra economici del club per la prossima stagione saranno «maggiori» solo se il Milan riuscirà a tornare in Champions League. I proventi della massima competizione europea sarebbero fondamentali per coprire un ingaggio così oneroso.
In sostanza, il Milan è pronto ad alzare l’asticella economica per blindare il suo portiere, ma solo se i risultati sportivi (il rientro in Champions) lo consentiranno, e comunque senza superare la soglia contrattuale stabilita da Leão.