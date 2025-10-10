Rinnovo Maignan, trattative completamente ferme e pericolo inaspettato all’orizzonte! Sul francese c’è la Juve? Clamorosa indiscrezione

Rinnovo Maignan, sono al momento bloccate le discussioni per il prolungamento del francese che può lasciare a zero: spunta la Juve

Le voci circolate nelle scorse ore trovano conferma: la posizione di Mike Maignan al Milan è tutt’altro che solida. Le trattative per il rinnovo del contratto del portiere francese sono bloccate, e la Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini, riportando che la sensazione a Milanello è che il giocatore “abbia voglia di una nuova esperienza professionale”.

Questa situazione di stallo contrattuale, con Maignan in scadenza e lontano dal prolungamento, sta inevitabilmente attirando l’attenzione dei top club europei e, in particolare, della Juventus. La dirigenza bianconera, sempre attenta alle grandi opportunità di mercato, sta seriamente “riflettendo sul portiere francese”.

L’Opportunità Bianconera E Il Caso Maignan

L’interesse della Juventus per Maignan è strettamente legato alla possibilità di prelevarlo a parametro zero. Un’operazione del genere permetterebbe al club di assicurarsi uno dei portieri più forti al mondo, senza dover sborsare un euro per il cartellino al Milan. Sarebbe un colpo eccezionale, considerando l’età e il rendimento costante del francese, che il Corriere dello Sport aveva già indicato come fondamentale per la leadership che Massimiliano Allegri ricerca in campo.

Per il Milan di Gerry Cardinale e del DS Igli Tare, il rischio di perdere Maignan, dopo l’addio di altri pilastri, è altissimo e rappresenterebbe una sconfitta gestionale. Il portiere è oggi il capitano della squadra e una figura chiave per la solidità difensiva che ha permesso a Fikayo Tomori e ad altri di ritrovare la forma migliore.

La palla, al momento, sembra essere passata definitivamente al giocatore. Se Maignan deciderà di non rinnovare, l’opportunità di vederlo approdare a Torino o in club esteri di prima fascia (come il Chelsea e il Bayern Monaco) diventerà una prospettiva concreta, segnando un nuovo, doloroso capitolo per il mercato rossonero.