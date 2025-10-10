Calciomercato Milan, Tare prende nota: il top club pronto a preparare lo scippo a parametro zero! Indiscrezione pesante, cosa può succedere

Calciomercato Milan, la Juventus starebbe pensando di prelevare a parametro zero Mike Maignan: il portiere è in scadenza di contratto

Un’indiscrezione di mercato destinata a scuotere il calcio italiano: la Juventus starebbe seriamente valutando di piombare su Mike Maignan. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore francese, universalmente riconosciuto come uno dei migliori al mondo e attuale capitano del Milan, potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate.

Il clamore nasce dalla posizione di Maignan, che a oggi non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il club rossonero e ha il contratto in scadenza a giugno 2026. La rosea titola senza mezzi termini: “Una Signora per Maignan. Mike a parametro zero, no al rinnovo con il Milan. La Juve fiuta l’occasione”.

La Juventus Cerca Leadership E Il Blocco Allegri

La dirigenza bianconera, che sta lavorando su una strategia che premi leadership e personalità vede nel portiere del Milan il profilo ideale. L’interesse per il nazionale francese, ex Lille, è esplicito anche nel sottotitolo della Gazzetta: “Il nazionale francese, in scadenza a giugno, tenta i bianconeri, a caccia di personalità e leadership: sarà sfida con Chelsea e Bayern”.

L’affare, qualora si concretizzasse a parametro zero, rappresenterebbe un colpo di mercato straordinario per la Juventus, che si assicurerebbe un top player in un ruolo cruciale, senza pagare il cartellino al club rivale.

La Speranza Rossonera Si Chiama Allegri

Il Milan è consapevole del pericolo. Già la scorsa estate il portiere era stato corteggiato dal Chelsea, ma fu proprio l’intervento di Allegri a bloccare ogni trattativa. Ora, il tecnico livornese, che lo ritiene un pilastro del progetto (come Luka Modrić e Adrien Rabiot a centrocampo), è l’ultima e forse unica speranza rossonera per convincere Maignan a restare. A oggi, le trattative per il rinnovo sarebbero bloccate, rendendo l’ipotesi di un addio a costo zero (e l’opportunità per la Juventus) una prospettiva sempre più concreta.