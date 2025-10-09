Rinnovo Maignan, difficoltà tra le parti per trovare l’accordo? Queste le priorità. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Diavolo ha ritrovato il suo “Muro Invalicabile”: Mike Maignan, il portiere francese dal prorompente carisma, è tornato ai livelli eccezionali che lo avevano reso in pochi mesi l’erede indiscusso di Donnarumma e l’assoluto fuoriclassedello Scudetto rossonero. Le recenti prestazioni contro il Napoli e, in particolare, l’intervento decisivo su Gatti nel match contro la Juventus, hanno certificato la rinascita tecnica e mentale dell’estremo difensore. Un recupero di forma che arriva dopo un paio di stagioni sottotono, ma che, paradossalmente, si scontra con un futuro a Milano tutt’altro che assicurato.

Le Difficoltà sul Rinnovo: Priorità Lontane da Casa Milan

Il Milan vorrebbe blindare il proprio leader silenzioso, il cui valore in campo e nello spogliatoio è apparso evidente soprattutto durante la sua assenza per infortunio nella scorsa stagione. I contatti con l’entourage di Maignan per discutere il rinnovo del contratto sono in procinto di ripartire. Tuttavia, la sensazione che filtra è di una scarsa apertura da parte del giocatore per la fumata bianca.

Nonostante il forte legame emotivo tra il francese e la città, le sue priorità sembrano essersi spostate altrove. La situazione complica i piani del DS Igli Tare, il nuovo direttore sportivo albanese, chiamato a gestire il mercato con una forte attenzione alla sostenibilità economica, in linea con le direttive del club. Perdere un elemento così cruciale, proprio nel momento del suo ritorno al top, rappresenterebbe un duro colpo.

Massimiliano Allegri: Il Veloce e il Carisma

In questo scenario di incertezza contrattuale, un ruolo di mediatore fondamentale è ricoperto dal nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, fautore di un minuzioso lavoro in estate per scongiurare una cessione del portiere e ridare solidità e credenziali a tutto il Diavolo, gode di un rapporto diretto e di profonda stimacon Maignan.

Allegri vede nell’estremo difensore non solo un capitano tecnico in campo, ma anche un riferimento carismaticoessenziale per le dinamiche interne dello spogliatoio. Nel corso dei prossimi mesi, l’allenatore farà leva su questo forte legame personale per spingere il transalpino a considerare una permanenza in rossonero, magari negoziando un compromesso economico che possa soddisfare entrambe le parti.