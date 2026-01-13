Rinnovo Maignan, Mike come Donnarumma e Kessie? Braccio di ferro con gli agenti ma… Ultimissime

Rinnovo Maignan, trattativa in corso con gli agenti del portiere sulle commissioni: il Diavolo vuole scongiurare nuovi casi Donnarumma

Il rinnovo di Mike Maignan è diventato il nuovo terreno di scontro tra il Milan e il mondo dei procuratori. Nonostante il portiere francese abbia già manifestato la volontà di restare e di legarsi al club fino al 2030 o 2031, l’ultimo ostacolo rimane l’entourage guidato dall’agente Jonathan Kebe.

Rinnovo Maignan, commissioni: lo scoglio degli “agenti di ferro”

Come riportato oggi da Gazzetta.it, la trattativa vive una fase di stallo simile a quelle che hanno portato agli addii dolorosi del passato o a mancati acquisti:

Le richieste dell’entourage: Gli agenti di Maignan starebbero spingendo per ottenere una percentuale importante sulla firma del rinnovo. Una prassi che il Milan di RedBird, storicamente rigido sui pagamenti extra ai procuratori, fatica ad accettare.

La memoria corre ai casi di e , persi a parametro zero proprio per il muro contro muro sulle commissioni, o alla trattativa sfumata per a causa dei 15 milioni chiesti da Kia Joorabchian. Le mosse di Kebe: L’agente sa di avere il coltello dalla parte del manico: il contratto scade nel 2026 e club come Bayern Monaco, Chelsea e Juventus restano spettatori interessati.

Le cifre dell’accordo (già trovato)

Mentre le parti discutono sui costi accessori, l’intesa economica con il giocatore è ormai definita: