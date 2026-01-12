Rinnovo Maignan, le commissioni ultimo step prima della firma: la richiesta non preoccupa Tare e Furlani

Rinnovo Maignan, l’intesa sulle commissioni è l’ultimissimo step prima della firma del portiere francese: richiesta inferiore ai 10 milioni di euro

Il futuro di Mike Maignan resta il tema caldissimo in casa Milan. Nonostante la volontà reciproca di proseguire insieme, è emerso un ostacolo burocratico che sta rallentando la fumata bianca definitiva. Durante l’ultimo speciale calciomercato su Sky Sport, la giornalista Valentina Mariani ha fatto luce sulla situazione, scatenando la reazione incredula di Fabio Caressa.

Rinnovo Maignan, la situazione: accordo trovato, ma mancano le firme

Secondo le indiscrezioni raccolte, la “positività” regna sovrana tra le mura di via Aldo Rossi:

Maignan dice sì: Il portiere francese è pronto a legarsi ulteriormente ai colori rossoneri, confermandosi leader indiscusso dello spogliatoio di Allegri.

Il portiere francese è pronto a legarsi ulteriormente ai colori rossoneri, confermandosi leader indiscusso dello spogliatoio di Allegri. L’ostacolo agenti: Il rinnovo è attualmente bloccato dalle commissioni richieste dall’entourage del calciatore. Una prassi ormai comune nel calcio moderno, ma che in questo caso sta richiedendo un supplemento di indagine e trattativa da parte di Igli Tare .

Il rinnovo è attualmente bloccato dalle del calciatore. Una prassi ormai comune nel calcio moderno, ma che in questo caso sta richiedendo un supplemento di indagine e trattativa da parte di . Le cifre del contendere: Alla domanda incalzante di Caressa (“Più di 10 milioni?”), Valentina Mariani ha smentito cifre in doppia cifra, pur confermando che si tratta di una “richiesta importante” che la dirigenza sta cercando di limare per non pesare eccessivamente sul bilancio 2026.

Perché Maignan è intoccabile

Per Massimiliano Allegri, Mike non è solo un portiere, ma il primo regista della squadra. Anche a Firenze, i suoi riflessi su Kean nel finale hanno salvato un punto fondamentale. Blindarlo prima della fine del mercato di gennaio è la priorità assoluta per evitare l’inserimento di top club europei, Bayern Monaco su tutti.