Maignan, il Milan ha fretta: vuole chiudere per il rinnovo. C’è una deadline?

Maignan potrebbe prolungare il suo legame con il Milan, il club inizia ad avere fretta per chiudere la trattativa

Il calciomercato del Milan non si vive solo attraverso i nuovi innesti, ma passa soprattutto dalla conferma dei suoi campioni più rappresentativi. In cima alla lista delle priorità della dirigenza di Via Aldo Rossi c’è il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese, leader indiscusso dello spogliatoio e interprete moderno del ruolo grazie a riflessi prodigiosi e una straordinaria visione di gioco, è l’uomo che il club vuole blindare a ogni costo.

La minaccia del 1° febbraio: perché il Diavolo ha fretta

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, autorevole esperto di calciomercato e firma nota per l’accuratezza delle sue indiscrezioni, la società meneghina sta cercando di imprimere un’accelerazione decisiva alla trattativa. Il motivo è legato a una data sensibile: il 1° febbraio. Da quel momento, infatti, il portiere avrebbe la possibilità teorica di iniziare a dialogare formalmente con altre società per il suo futuro, uno scenario che i rossoneri vogliono scongiurare preventivamente.

Questa situazione mette pressione alla dirigenza del Diavolo, che intende chiudere la pratica il prima possibile per evitare che i top club internazionali possano tentare l’affondo sul “Magic Mike” della Nazionale transalpina.

La gestione di Allegri e l’importanza del rinnovo

Il prolungamento del contratto di Maignan è una pedina fondamentale anche nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, allenatore di grande esperienza che ha fatto della gestione dei campioni e della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, considera il portiere francese un elemento insostituibile. Per la visione di gioco di Allegri, avere un estremo difensore capace di guidare la linea arretrata con tale autorità è un vantaggio competitivo irrinunciabile.

Strategia senza ultimatum

Nonostante la chiara urgenza di trovare un accordo, Moretto sottolinea come, al momento, non sia stata fissata una vera e propria deadline ufficiale. Il dialogo tra le parti prosegue in modo serrato ma costruttivo. Il club milanese punta a un adeguamento salariale che rispecchi il valore mondiale del calciatore, cercando di limare le ultime distanze tra domanda e offerta.

Il futuro della porta rossonera è dunque a un bivio cruciale: blindare il proprio fuoriclasse entro gennaio significherebbe dare continuità al progetto tecnico e rassicurare una tifoseria che vede in Maignan il guardiano dei propri sogni di gloria.