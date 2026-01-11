 Fiorentina Milan, Fofana al posto di Loftus: c'entra Maignan
News

Fiorentina Milan, Fofana al posto di Loftus: c'entra Maignan, il retroscena sul cambio

1 ora ago

Maignan

Fiorentina Milan – Youssouf Fofana al 62′ ha preso il posto di Loftus-Cheek, c’è anche la mano di Maignan su questo cambio

Nel corso della ripresa di Fiorentina-Milan mister Massimiliano Allegri ha apportato diversi cambi di formazione. Sono subentrati in un solo colpo Rabiot, Bartesaghi e Leao, qualche minuto dopo è stato il momento di Youssouf Fofana al posto di Loftus-Cheek.

Proprio su quest’ultima sostituzione spunta un retroscena raccontato da Alessio De Giuseppe, bordocampista di DAZN, che riguarda Mike Maignan. Il portiere al momento dei primi cambi si è rivolto da lontano verso la panchina indicando con le mani il numero 8, come se stesse avvisando che Loftus non fosse al top della condizione.

E infatti, qualche minuto dopo, mister Allegri ha proprio deciso di sostituire il centrocampista inglese mandando in campo il francese.

