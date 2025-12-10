Rinnovo Maignan: cresce la fiducia. Il punto sulla volontà del Milan e le richieste del portiere

Calciomercato
Rinnovo Maignan, cresce la fiducia sulla trattativa. La volontà del Milan e la richiesta del portiere rossonero
Secondo quanto riportato da Luca Cohen sul suo profilo X, la fiducia attorno al rinnovo di Mike Maignan con il Milan è in netta crescita. Questa notizia conferma le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti.
La situazione sembra essersi stabilizzata dopo le recenti dichiarazioni pubbliche di Tare, che avevano già sottinteso un clima positivo.
Rinnovo Maignan: Nessun Ostacolo Economico
Un dettaglio fondamentale che alimenta l’ottimismo è che non risulta alcuna richiesta economica “monstre” da parte del portiere francese. L’assenza di pretese eccessive da parte di Maignan facilita notevolmente la trattativa e il raggiungimento di un accordo a breve termine.