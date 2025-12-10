MN24 – Infortunati Milan, le ultime dal campo: lavoro in palestra per Leao, mentre Gimenez…

Infortunati Milan, le ultime dal campo in vista della sfida contro il Sassuolo. Il punto su Rafael Leao e Santiago Gimenez

Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri in seguito alla vittoria esterna contro il Torino, il Milan è tornato al lavoro a Milanello. La squadra sta preparando l’incontro casalingo di domenica 14 dicembre alle 12:30 contro il Sassuolo, neopromosso guidato da Fabio Grosso e considerata una delle sorprese positive di questo inizio stagione.

Tuttavia, l’attenzione principale dei Rossoneri è rivolta all’infermeria, in particolare in vista dell’imminente Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, dove il Milan affronterà il Napoli nella semifinale in otto giorni. La situazione degli infortunati è cruciale per la gestione delle prossime sfide.

Infortunati Milan, Aggiornamenti dal Centro Sportivo e Ritorno in Campo

Come riportato da MilanNews24, Rafael Leao ha lavorato in palestra, proseguendo la fisioterapia concordata con lo staff medico. C’è stato un segnale positivo con il rientro in campo di Santiago Gimenez: l’attaccante ha svolto un allenamento differenziato ma ha iniziato la riatletizzazione, ricominciando a correre. Miglioramenti anche per Athekame, che si sta riavvicinando al rientro in gruppo. Solo Fofana ha continuato un programma personalizzato. Allegri spera di recuperare il maggior numero possibile di elementi per affrontare al meglio il Sassuolo e la Supercoppa.