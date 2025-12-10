Mercato Milan, Loftus-Cheek pedina di scambio per Lucca? Spunta la possibile formula dell'operazione ma... Ultimissime

Mercato Milan, ipotesi di scambio di prestiti col Napoli tra Lucca e Loftus-Cheek ma ci sono diversi ostacoli che rendono complicata l’operazione

Il possibile scambio di prestiti tra il milanista Ruben Loftus-Cheek e l’attaccante Lorenzo Lucca del Napoli, un’ipotesi che ha infiammato il mercato, si presenta come un puzzle complesso con diversi nodi cruciali da sciogliere. Come sottolineato da Matteo Moretto, l’idea, sebbene suggestiva, richiede una serie di passaggi propedeutici che ne rendono l’attuazione estremamente difficile.

Il primo ostacolo è di natura contrattuale e burocratica: Lucca è attualmente al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Di conseguenza, l’ipotetico scambio di prestiti con Loftus-Cheek si potrebbe realizzare solo se, a livello tecnico, il Napoli dovesse riscattare Lucca. Dunque, i partenopei prima dovrebbero riscattare Lucca e poi provare a fare questo scambio.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiungono le riserve dello stesso Napoli, che «storceno il naso» all’idea di cedere un potenziale titolare a una diretta concorrente per le zone altissime della classifica.

Mercato Milan, Allegri blinda Loftus-Cheek?

Infine, anche in casa Milan l’operazione non convince tutti. Loftus-Cheek sta trovando sempre più spazio sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alla sua versatilità e al contributo che sta dando alla squadra. Privarsi di un giocatore così integrato e apprezzato dall’area tecnica rappresenterebbe un rischio. Moretto conclude lasciando intendere che, alla luce di tutte queste difficoltà, è «ancora da capire se questa idea può andare avanti».