 Lucca Milan, arrivano conferme importanti: dialoghi in corso
Lucca Milan, arrivano conferme importanti: dialoghi in corso col Napoli, può decollare uno scambio a sorpresa

Calciomercato Milan, importante novità per gennaio: il Diavolo ripensa a Zirkzee, la mossa di Tare non è passata inosservata

Camarda in difficoltà a Lecce? Il Milan osserva attentamente. Cosa sta succedendo al classe 2008

Calciomercato Milan, Tare pronto a cogliere l'occasione a gennaio: occhi in casa Barcellona, può arrivare lui

Calciomercato Milan, retroscena Modric! Intreccio Tare Allegri, ecco come è andata in estate. La ricostruzione

10 minuti ago

Lucca

Lucca Milan, dopo l’indiscrezione delle ultime ore arrivano conferme sull’interesse dei rossoneri sul centravanti: scambio con Loftus-Cheek?

Il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo in attacco e il nome di Lorenzo Lucca è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione. L’interesse per il centravanti è concreto, specialmente perché il giocatore piace molto a Massimiliano Allegri, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Lucca Milan, scambio con Loftus-Cheek col Napoli?

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto via YouTube, i contatti tra il Milan e il Napoli sono stati avviati e le due società starebbero discutendo un’ipotesi intrigante: uno scambio di prestiti che vedrebbe coinvolto anche Ruben Loftus-Cheek.

L’operazione presenta tuttavia diverse complessità che dovranno essere risolte. Primo fra tutti, la situazione contrattuale di Lucca: l’attaccante è attualmente in prestito al Napoli con obbligo di riscatto, il che significa che i partenopei dovrebbero prima esercitare il riscatto a gennaio per poter poi intavolare lo scambio.

Inoltre, esistono dubbi interni ad entrambe le società. Il Napoli è restio a cedere Lucca a una diretta concorrente per il vertice della classifica, mentre il Milan valuta attentamente la cessione di Loftus-Cheek data la sua grande versatilità in campo, che lo rende un elemento fondamentale nello scacchiere di Allegri.

Infine, l’intera operazione di mercato è legata a doppio filo al futuro di Santiago Gimenez al Milan. Solo una sua eventuale partenza sbloccherebbe definitivamente il posto e le risorse per l’arrivo di Lucca.

