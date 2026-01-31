Rinnovo Maignan, fumata bianca: il portiere rossonero firma fino al 2031. La data dell’ufficialità

Rinnovo Maignan, un accordo storico per il futuro del Diavolo: dopo mesi di incertezze e voci di addio, il portiere francese sceglie di legarsi al club

Quello che fino a poco tempo fa sembrava uno scenario utopico sta finalmente per diventare realtà. Mike Maignan, l’insuperabile numero uno della nazionale francese e colonna portante della difesa milanista, è pronto a mettere nero su bianco il suo futuro. Negli ultimi mesi, le indiscrezioni su un suo possibile addio si erano fatte insistenti, con diverse big europee pronte a dare l’assalto al fuoriclasse transalpino. Tuttavia, la volontà del giocatore e la solidità del progetto tecnico hanno ribaltato i pronostici.

Un accordo da top player per blindare la porta

Nella giornata di ieri, l’agente del portiere e la sua legale si sono recati presso la sede di via Aldo Rossi per definire le clausole finali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore diventerà il più pagato della rosa insieme a Rafael Leao, l’attaccante lusitano noto per i suoi strappi brucianti, percependo 5 milioni di euro netti più 2 di bonus a stagione.

La centralità di Maignan nel Milan di Massimiliano Allegri

Questa firma rappresenta un segnale di enorme fiducia verso Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, stratega esperto che ha fatto della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, considera il portiere francese un elemento insostituibile. Per il tecnico toscano, avere tra i pali un leader capace di guidare il reparto e di partecipare attivamente alla costruzione della manovra è il punto di partenza ideale per puntare nuovamente ai vertici della Serie A e dell’Europa.

Dal rischio cessione alla bandiera rossonera

Nonostante le tentazioni di mercato che lo hanno visto vicino a lasciare Milanello solo pochi mesi fa, il rinnovo trasforma l’ex Lille in una vera e propria bandiera. Con un contratto a lunghissima scadenza, il club rossonero mette fine a ogni speculazione, assicurandosi le prestazioni di uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo e garantendo ad Allegri la certezza di poter contare su un pilastro fondamentale per le stagioni a venire.