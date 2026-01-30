Rinnovo Maignan, rush finale: agenti in sede, ecco quando può arrivare la firma del francese

Rinnovo Maignan, agenti del francese presenti nella sede rossonera: si chiude per il prolungamento del portiere

Il muro rossonero resta al suo posto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, proprio in questi minuti si sta tenendo un incontro decisivo nella sede del Milan tra la dirigenza e l’agente di Mike Maignan. L’obiettivo è chiaro: formalizzare gli ultimi dettagli burocratici e programmare la firma sul nuovo contratto nelle prossime ore.

Rinnovo Maignan, il “Magic Mike” del futuro: cifre e durata

Il rinnovo del portiere francese non è solo un atto formale, ma la pietra miliare del progetto RedBird per il 2026/2027:

Contratto a vita: Secondo le indiscrezioni, l’accordo prevede un prolungamento fino al giugno 2031 , rendendo Maignan il pilastro indiscusso della difesa di Massimiliano Allegri per il prossimo quinquennio.

Secondo le indiscrezioni, l’accordo prevede un prolungamento fino al , rendendo Maignan il pilastro indiscusso della difesa di per il prossimo quinquennio. Riconoscimento da Top: L’ingaggio subirà un sensibile aumento, toccando una cifra pari a 7 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi. Questo lo porterà ad essere, insieme a Rafael Leão, il giocatore più pagato della rosa rossonera.

L’ingaggio subirà un sensibile aumento, toccando una cifra netti a stagione bonus inclusi. Questo lo porterà ad essere, insieme a Rafael Leão, il giocatore più pagato della rosa rossonera. Blindatura totale: Con questo annuncio, il Milan spegne definitivamente le sirene della Premier League e del Bayern Monaco, che negli ultimi mesi avevano effettuato timidi sondaggi per il portierone transalpino.

La mossa strategica di Igli Tare

Portare a termine il rinnovo di Maignan proprio nei giorni frenetici delle trattative per Mateta e Sergio Ramos è un segnale di forza. Igli Tare sa che per vincere la Seconda Stella e tornare protagonisti in Champions, non si può prescindere dal miglior portiere del mondo per rendimento e leadership. La firma di Maignan è il “primo acquisto” di una sessione estiva che si preannuncia leggendaria.